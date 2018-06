Wieder Streik in Marseille: 31 Flüge von und nach Mallorca fallen aus

Ein weiterer Streik der französischen Fluglotsen am Kontrollposten Marseille sorgt an diesem Wochenende für 31 gestrichene Flüge und teilweise lange Verspätungen am Flughafen Palma de Mallorca. Lediglich zwei der abgesagten Verbindungen führen nach Frankreich, die andern 29 sollten nach Deutschland oder andere Länder in Mittel- und Nordeuropa gehen.

Besonders betroffen sind Kunden des irischen Billiganbieters Ryanair, der im Falle von Streik bereits im Vorfeld zahlreiche Flüge streicht.

Seit Mai treten die Himmelswächter an der französischen Südküste regelmäßig Samstags und Sonntags in Ausstand. Sie demonstrieren damit gegen die Liberalisierungspolitik von Präsident Macron. Am vergangenen Wochenende mussten in Palma 26 Flüge ausfallen. (cze)