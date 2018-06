18 Flüge in Palma wegen Fluglotsenstreik annulliert

Der Fluglotsenstreik in Frankreich hat an diesem Wochenende erneut zu zahlreichen Flugausfällen und -verpätungen am Airport von Palma geführt. Nach Angaben des spanischen Flughafenbetreibers AENA wurden am Samstag 18 Flüge annulliert. 25 Prozent der insgesamt 900 Flüge hatten Durchschnitt eine Verspätung von 25 Minuten. Die Streiks wirken sich besonders stark auf die Flughäfen der Balearen aus.