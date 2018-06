Toter an Palmas Stadtstrand gefunden

Rettungseinheiten haben am Freitag eine Leiche im Meer vor dem Strand Can Pere Antoni gefunden. Am Mittag kam die Bestätigung, dass es sich dabei um den 22-jährigen Mann handelt, der an Palmas Stadtstrand beim Schwimmen verschwunden war.

Der Leichnam wird nun in die Gerichtsmedizin auf Mallorca gebracht.

Der junge Mann war am Mittwoch mit Freunden baden und kehrte nicht ans Ufer zurück. (cls)

Aktualisiert um 14.20 Uhr.