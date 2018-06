Deutscher an der Playa de Palma schwer verletzt

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der einen 19-jährigen Deutschen an der Playa de Palma mit einem Schlag gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Beamten vermuten, dass der junge Mann am Montagabend zufällig mit dem Unbekannten zusammenstieß, als er mit seinen Freunden in der Calle de la Mar Negro unterwegs war. Dieser schlug daraufhin ohne Vorwarnung zu. Der 19-Jährige befindet sich weiter in kritischem Zustand im Krankenhaus.