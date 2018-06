Polizei am Muro-Strand im Knöllchenfieber

Die Ortspolizei greift am Traumstrand Playa de Muro hart gegen Parksünder durch. Allein am vergangenen Freitag bedachten Beamte 60 Autos mit Knöllchen, die in der Siedlung Sa Caseta des Capellans geparkt hatten. In den Nebenstraßen dürfen nur Anwohner mit einem speziellen Parkausweis ihre Autos abstellen. Auch am Samstag und Sonntag wurden Strafzettel verteilt.

In den vergangenen Jahren war es in der Gegend ebenfalls üblich, dass Strandbesucher ihre Autos an der Landstraße zwischen Port d'Alcúdia und Artà abstellten, was verboten ist. Für Bußgelder ist dort die Guardia Civil Tráfico zuständig.

An vielen Stränden auf Mallorca wie etwa Es Trenc oder Cala Varques fehlt es an Platz für die Autos von Strandbesuchern. (it)