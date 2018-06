Palma spritzt aus der Luft gegen Mücken

Am Mittwoch, 13. Juni, finden über Teilen von Palma Helikopterflüge statt. Dabei wird Gift gegen Stech- und auch Tigermücken ausgebracht. Das teilte das Rathaus am Dienstag in einer Pressekonferenz mit.

Die Flüge beginnen in den Morgenstunden. Besonders die Playa de Palma und das Gebiet rund um Sant Jordi sind betroffen. Die Stadt sagte nicht, dass die Bevölkerung besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müsste. Palma gibt in dieser Saison mehr als eine halbe Million Euro für die Insektenbekämpfung aus. (cls)