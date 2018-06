Guardia Civil ist am Flughafen mit Segways unterwegs

Die Beamten der Guardia Civil haben am Flughafen von Mallorca ein neues Fortbewegungsmittel erhalten. Die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) stellt den Polizisten Segways zur Verfügung. Das teilte die Pressestelle der Guardia Civil am Montag mit.

Die Flughafeneinheit verfügt nun über zwei dieser elektrisch betriebenen Transportmittel. Die Segways erlauben es den Beamten – insbesondere bei den langen Gängen des Airports – schneller als vorher bei Einsätzen am Airport vor Ort zu sein. (cls)