Mallorca-Mai war kühl und regnerisch

Der Wonnemonat war auf Mallorca und den Nachbarinseln kühl und regnerisch. Im Mai war es laut Wetteramt Aemet mit 17,4 Grad um 0,6 Grad kälter als im Durchschnitt anderer Jahre.

Am wärmsten war es am 25. Mai in Binissalem, dort wurden 29,4 Grad gemessen. Der kälteste Mai-Tag auf der Insel war der 1., das Thermometer zeigte in Escorca 0,6 Grad an.

45,4 Liter Niederschläge pro Quadratmeter gingen im Mai auf Mallorca nieder, das sind 18 Prozent mehr als in Vergleichsmonaten. Am meisten regnete es am 1. Mai in Porreres, dort wurden 39,9 Liter pro Quadratmeter gemessen. Zudem gewitterte es an acht Tagen, teilweise fiel sogar Hagel.

In der Serra d'Alfàbia wurden am 13. Mai Windgeschwindigkeiten von 114 Kilometer pro Stunde registriert. (cls)