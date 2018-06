Nur zögerlich geht es in die schöne Jahreszeit

Nur langsam setzen sich auf Mallorca beständig warme Werte durch. Nach heftigen Regenschauern und einem Temperatursturz auf nur knapp über 20 Grad am Sonntag mit enormen Regenmengen von 32 Litern pro Quadratmeter in Escorca und 23,4 Litern in Banyalbufar hat sich das Wetter am Montag wieder verbessert: Bei Höchstwerten um 25 Grad lachte die Sonne vom Himmel, nachts pendelten die Werte bei angenehmen 17 bis 18 Grad.

Doch so soll es nicht unbedingt bleiben: Bei schwachem bis böigen Süd- bis Südwestwind ziehen am Dienstag wieder Wolken auf, die Temperaturen sinken etwas, aber es bleibt immerhin trocken. Später soll es im Verlauf der Woche auch wieder regnen. (it)