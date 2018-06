Heftige Regenschauer reißen Mallorca aus dem Sonntagsschlaf

Regenschauer am Sonntagmorgen in Palma. Foto: Video: MM

Heftige Regenschauer haben am Sonntagmorgen Mallorca reichlich neues Nass von oben beschert. In Palma ging der Regen gegen 9.30 Uhr in dicksten Tropfen nieder, es schüttete kurzfristig wie aus Eimern. Das balearische Wetteramt Aemet hatte zuvor eine Wetterwarnung der Stufe Gelb ausgegeben. Allerdings soll der Himmel am Nachmittag allmählich wieder aufklaren.

Wer am Sonntagmorgen im Garten frühstücken wollte, sah sich überrascht von finsteren Wolken. Und schon öffneten sich die Schleusen am Himmel und die Sturzflut setzte im Handumdrehen alles unter Wasser. Wanderausflüge und ein Reitturnier bei Palma waren wegen der Wetterprognosen bereits im Vorfeld abgesagt worden. Schon am Freitag hatte Aemet vor möglichen Gewittern gewarnt.

Die Höchsttemperaturen in Palma betragen am Sonntag 22 Grad, die Tiefstwerte nachts liegen bei 18 Grad. Am Montag wird wieder Sonnenschein herrschen, bei Höchstwerten von 24 Grad. (as)