Erstes Juni-Wochenende kann auf Mallorca Gewitter bringen

Das stabile Hochdruckwetter, das sich seit Mitte der Woche auf Mallorca breit gemacht hat, setzt sich auch am Wochenende fort. Zumindest bis Samstagabend soll es auf der Ferieninsel trocken und warm bleiben. In der Nacht zum Sonntag können sich aber vereinzelt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen bilden. Der Überblick:

Der Samstag beginnt trocken und sommerlich warm mit morgendlichen Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. Vor allem in den Tieflagen kann sich Frühnebel bilden, der sich aber bis zum späten Vormittag verzieht. Im Laufe des Tages steigen die Werte auf bis zu 24 Grad in Manacor, 26 Grad in Calvià und 27 Grad in Campanet. Dabei scheint die Sonne, gelegentlich ziehen ein paar Schleierwolken vorüber.

Vorsicht: Gegen Abend ziehen einzelne Gewitter auf, die sich in der Nacht zum Sonntag verstärken. Sie können Regen und starken Wind mit sich bringen.

Am Sonntag wird es wechselhaft auf Mallorca. Die Tagestemperaturen sinken leicht, weil immer wieder Schauer niedergehen können. Wer also einen Strandbesuch plant, sollte diesen lieber bereits am Samstag wahrnehmen. Wetterwarnungen hat das staatliche spanische Wetteramt Aemet allerdings keine herausgegeben. Bereits am Montag soll sich die Sonne wieder durchsetzen. (cze)