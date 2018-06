Zwei Verletzte bei Spa-Brand in Palma

Regelmäßig am ersten und dritten Mittwoch des Monats trifft man sich in Manacor zu einem Sprachstammtisch, der auf Deutsch, Spanisch, Katalanisch und Englisch stattfindet, um sich in den Sprachen zu üben und um die mallorquinische Kultur besser kennenzulernen. Thema 6. Juni: Was macht Ihr im Sommerurlaub? Jeder kann teilnehmen, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.Zur Aufnahme