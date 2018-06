Palma-Brandstifter: Teenager mit Benzinkanister

Nachdem am vergangenen Wochenende ein knappes Dutzend Müllcontainer in Palma de Mallorca in Brand gesteckt worden waren, fahndet die Polizei nach einer noch nicht nicht näher identifizierten Gruppe von Jugendlichen. Die männlichen und weiblichen Heranwachsenden waren von einer Videokamera aufgezeichnet worden, wie sie sich mit Benzinkanistern in der Hand an Abfallbehältern zu schaffen machten. Sie übergossen die Container mit Flüssigkeit und steckten sie an, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Montag unter Berufung auf die Ermittler.

Die Clique macht der Polizei, der Feuerwehr und den Mitarbeitern der Stadtwerke Emaya seit Monaten zu schaffen. Neben den abgefackelten Containern – in der Regel handelt es sich um im Vorjahr neu aufgestellten Behälter – gerieten mitunter auch daneben abgestellte Autos in Brand. Im April musste zudem ein Wohnhaus evakuiert werden.

Am Wochenende hatte die Feuerwehr an der Playa de Palma innerhalb von einer Stunde gleich zweimal brennende Container löschen müssen, die sich jeweils unweit der Partytempel Mega-Park und Oberbayern sowie eines neuen Fünf-Sterne-Hotels befanden. Insgesamt sechs Abfallbehälter gingen in Flammen auf. In der Nacht zuvor waren zudem in den östlichen Stadtvierteln Es Vivero und Es Rafal mehrere Müllcontainer in Brand gesteckt worden. (as)