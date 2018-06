Mitten in Palma: Riesiger Ast kracht auf fahrendes Auto

Plötzlich krachte es laut und es wurde grün vor der Windschutzscheibe: Ein riesiger Ast ist am Donnerstag in der Calle Eusebio Estada unweit des Hauptbahnhofs in Palma auf ein fahrendes Auto gestürzt. Glücklicherweise wurde die Fahrerin bei dem Vorfall nicht verletzt, ihr Auto ist allerdings erheblich beschädigt. Die anschließenden Räumarbeiten sorgten für lange Staus in Richtung Stadtzentrum.