Taschendiebe machen auch Andratx unsicher

Nicht nur wie jüngst geschehen am Formentor-Strand und in der Serra de Tramuntana, sondern auch in Andratx und Umgebung haben Taschendiebe auf Mallorca ihre Aktivitäten intensiviert. Am Mittwoch führten Beamte der Ortspolizei an der Haltestelle des TIB-Busses nahe dem Strand von Camp de Mar einen Mann ab, der von anwesenden Wartenden als Taschendieb verdächtigt wurde. Die Touristen applaudierten, als die Beamten die Person wegbrachten.

Mittwoch ist traditionell Markttag in Andratx, dann zieht es besonders viele Langfinger in die von vielen wohlhabenden Deutschen bevölkerte Gegend. Nach Informationen der Zeitung "Ultima Hora" handelt es sich um Mitglieder einer Bande aus Barcelona. In der vergangenen Woche hatten Beamte bereits mehrere polizeibekannte Taschendiebe in Port d'Andratx ausfindig gemacht.

Ortspolizisten aus Sóller verhinderten unterdessen ebenfalls am Mittwoch, dass drei ihnen bekannte ihrem kriminellen Tun nachgehen konnten.

In den vergangenen Tagen war es auch an der berühmten Playa de Formentor zu Diebstählen gekommen. Guides und Hotelangestellte beklagten die Situation dort. Was Palma anbelangt, so sollen in den Bus-Linien 15, 25 und 3 Zivilfahnder Übergriffe verhindern, wie die Stadt unlängst mitgeteilt hatte. (it)