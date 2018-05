Polizeieinsatz gegen zwei verschanzte Männer in Palma

Eine Attacke auf einen Beamten der spanischen Nationalpolizei in Palma hat einen Großeinsatz seiner Kollegen im Gewerbegebiet Son Castelló ausgelöst, bei der am frühen Dienstagnachmittag zwei Männer – Vater und Sohn – festgenommen wurden. Der Beamte war zuvor von dem 60-Jährigen mit einer Eisenstange am Kopf verletzt worden, als er diesem eine gerichtliche Aufforderung übergeben wollte. Dem verletzten Beamten gelang es, Hilfe anzufordern.

Ein Großaufgebot der Polizei fahndete daraufhin nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Der 60-Jährige verschanzte sich mit seinem Sohn in einem Haus in einem Bereich zwischen dem Gewerbegebiet und dem Wohngebiet Sa Indioteria, unweit des Weges Can Enric, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora online.

Die Poilzeibeamten drangen schließlich in das Haus ein und nahmen die beiden Männer fest. Während der Fahndung und Umstellung des Hauses überwachte ein Polizeihubschrauber das Geschehen aus der Luft. (as)

(aktualisiert um 15.15 Uhr)