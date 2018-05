Playa de Palma will die Unabhängigkeit

Die Musical-Version des Kino-Klassikers „Dirty Dancing“ kommt ins Auditorium von Palma. Das Musical lief bereits sehr erfolgreich in den Großstädten auf dem spanischen Festland. Eleanor Bergstein, die Drehbuchautorin und Koproduzentin des Films, hat die Adaption des Musicals selbst vorgenommen. Natürlich erklingen auch die bekannten Songs des Films, allen voran "Hungry Eyes", "Hey! Baby", "Do you Love Me?"