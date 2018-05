Die Playa de Palma soll sauberer werden

Palmas Stadtreinigungsunternehmen Emaya will seinen Einsatz an der Playa de Palma in diesem Sommer deutlich verstärken. So sollen 15 Reinigungskräfte mehr eingestellt werden, was die Zahl auf 35 erhöht.

Außerdem sollen sämtliche Straßen in stark von Touristen frequentierten Feier-Epizentren der Playa, wie die Schinkenstraße, sowie die Promenade täglich mit Wasser gereinigt werden.

Das Unternehmen plant zudem, mehr Reinigungsmaschinen einzusetzen. Diese Maßnahmen haben jetzt Palmas Bürgermeister Antoni Noguera und Emaya-Direktorin Neus Truyol auf einer gemeinsamen Pressekonferenz angekündigt.

Die Aktion "Saubere Playa" geht noch weiter. Truyol, als Emaya-Chefin auch verantwortlich für die Müllentsorgung im Stadtgebiet, kündigte an, die Abholfrequez zu erhöhen. So werden in der Hauptsaison Glas und Papier täglich, und Restmüll sogar zweimal täglich abgeholt, besonders in Zonen mit vielen Hotels.

Das Fazit von Bürgermeister Noguera in Anspielung auf die ebenfalls verstärkte Polizeipräsenz an der Playa: "Es gibt in diesem Jahr mehr Sauberkeit und Sicherheit denn je zuvor."