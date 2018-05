Weitere Portugiesische Galeeren an Palmas Stränden

Am Montagmittag sind an den Stränden von Can Pastilla und El Arenal auf Höhe des Blaneario 7 weitere Protugiesische Galeeren angeschwemmt worden. Am frühen Morgen waren bereits in El Molinar Überreste einer der Giftquallen entdeckt worden.

Die Stadtverwaltung rät vom Baden in diesen Zonen ab und hisste als Warnung für die Badenden die gelbe Flagge. Anders als an den beiden anderen Stränden im Stadtgebiet von Palma gibt es in El Molinar keine Strandwächter oder Rettungsschwimmer. Daher sei dort äußerste Vorsicht angeraten, hieß es.

Das Strandsicherheitspersonal sei in der Identifizierung der hochgiftigen Nesseltiere geschult und wisse, was im Notfall zu tun sei. Zur Prävention würden die Strände zurzeit in den frühen Morgenstunden nach Quallen abgesucht, erklärte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Tagsüber halten demnach Boote nach ihnen Ausschau. (mais)

- aktualisiert um 13.35 Uhr



