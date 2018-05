Mallorca erwartet viele Lotsenstreiks im Sommer

Mallorca steht der Sommer mit den meisten Fluglotsenstreiks der Geschichte bevor. Das meldet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Sonntag. Dem Bericht zufolge sind sowohl die Unternehmen als auch die Balearen-Regierung besorgt. Schließlich sind von den Ausständen der Himmelswächter insbesondere Urlauber betroffen.

Vor allem in Frankreich kommt es regelmäßig zu Arbeitsniederlegungen. Seit 2010 haben sich 66 Prozent aller Lotsenstreiks in Europa dort abgespielt. Diesen Sommer könnte es besonders heftig werden, denn im Rahmen der Proteste gegen die Liberalisierungspolitik von Präsident Macron will vor allem das Kontrollzntrum in Marseille regelmäßig streiken. Fast alle Flüge von Nord- und Mitteleuropa nach Mallorca führen über den von dieser Stelle kontrollierte Luftraum. Bereits fünf Mal wurde der Posten in diesem Jahr bestreikt, zuletzt an diesem Wochenende.

Ferner vermeldet Ultima Hora, auch bei den Airlines könnte es im Sommer zu Streiks kommen. So könnten unter anderem die Piloten von Vueling und Ryanair in Ausstand treten. (cze)