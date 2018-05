Tourist landet im rosa Bikini in Palma

Es wird endlich sommerlich warm auf Mallorca. Ein Tourist hat sich offenbar gleich mal optimal an die neue Wetterlage anpassen wollen. Im pinken und sehr stoffarmen Bikini landete der junge Mann am Mittwoch am Flughafen von Palma. Angefeuert von seinen Freunden präsentierte er an der Gepäckabholung seinen biergeformten Körper inklusive nacktem Hintern. Ob er für kühlere Temperaturen vorgesorgt und noch weitere Kleidung eingepackt hatte, ist nicht bekannt. Wie gut sein Auftritt ankam, auch nicht.