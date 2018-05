Diesen Sommer mehr Polizisten für Mallorca

Die Delegierte der Zentralregierung auf den Balearen, Maria Salom, sagte, dass es auf den Inseln in diesem Sommer "mehr Polizei als jemals zuvor" geben wird, und kündigte an, dass das Programm "am 1. Juni beginnen und offiziell bis zum 15. Oktober dauern wird".

Bei der Pressekonferenz nach einem runden Tisch der Sicherheitsbehörden am Montag betonte sie, dass die Saison von zwei Monaten auf viereinhalb verlängert worden sei, und sagte, dass die Gesamtzahl der zusätzlichen Kräfte "in Kürze" bekannt gegeben werde. Da viele Besucher erwartet werden, müsse man auch in Bezug auf die Sicherheit das Notwendige tun, so Salom. Darüber sei man sich auf Mallorca und den Nachbarinseln parteiübergreifend einig, erklärte die Delegierte. (mic)