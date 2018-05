Kühler Mai nervt Menschen auf Mallorca

Die neue Woche startet auf Mallorca ungewöhnlich kühl. Besagt die langjährige Erfahrung, dass im Mai mit Höchstwerten von im Schnitt 23 Grad gerechnet werden kann, so wurde dieser Wert am Montag deutlich unterschritten: Die Tageshöchstwerte wurden vom balearischen Wetteramt Aemet auf 18 Grad prognostiziert, am Dienstag und Mittwoch werden sie indes leicht steigen, auf 21 bis 22 Grad und vielleicht auch etwas mehr.

Dafür wird es nachts noch etwas kühler. Lagen die bisherigen Tiefstwerte bei 12 bis 13 Grad, fallen sie nun die in den kommenden Nächten auf 10 bis 12 Grad. Der Grund: Der Himmel, der endlich aufklart. So sollen die Wolkenfelder sich allmählich auflösen. Insbesondere am Dienstagnachmittag und Mittwoch sei Sonnenschein pur angesagt, bei leichtem Westwind, der an den Küsten auch stärker wehen kann.

Palma war zu Wochenbeginn unter einer grauen Wolkendecke aufgewacht, am Vormittag zeigte sich der Himmel indes weitgehend blau. "Grüße vom Schreibtisch, vor dem der Horizont über dem Meer voller Wolken hängt. Was für ein Wetter dieses Jahr!!!!", drückte am Montag eine MM-Leserin ihre Unzufriedenheit aus. Eine Kollegin, die frisch aus Deutschland eingeflogen war, schwärmte vom Sonnenschein in Frankfurt und monierte die kühle Witterung in Palma.

Das vergangene Wochenende hat nach den Gewittern und Schauern zumindest die Wasserreserven der Insel aufgefrischt. In Escorca waren 30 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, in Lluc 20, in Colònia de Sant Pere 13, in Muro 12 und in Palma je nach Standpunkt 9 bis 11 Liter pro Quadratmeter.