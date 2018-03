Bei Palma entsteht Mallorcas nächstes Drogendorf

Während die als Drogenverkaufspunkt berüchtigte Barackensiedlung Son Banya in der Inselhauptstadt Palma in naher Zukunft geräumt werden soll, entsteht an einem anderen Ende der Stadt eine neue. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora meldet, gibt es im Es Secar de la Real 500 illegal gebaute Baracken, in denen mit Drogen gehandelt wird.

Die Siedlung trägt unter Einheimischen bereits den Spitznamen "El Hoyo" - "Das Loch". Sie befindet sich zwischen dem Wohngebiet Establiments und der Siedlung Es Secar de la Real, von Palma kommend Richtung Esporles.

Wie die "Ultima Hora" weiterschreibt, wird dort vor allem Marihuana verkauft, während in Son Banya noch die "starken" Drogen wie Kokain und Heroin gedealt werden. Die Menschen leben dort unter schwierigen Bedingungen, momentan gibt es dem Bericht zufolge keine Stromversorgung.

Ermittler gehen davon aus, dass sich mit der Auflösung von Son Banya der Handel in dieser Siedlung verstärken wird. Im Jahr 2013 hatte es dort eine größere Polizeirazzia gegeben.