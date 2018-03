Sofa auf Balkon brennt in Palma

Die Feuerwehr ist am Sonntagmittag zu einem Wohnhausbrand in der Calle Joan Miró in Palma ausgerückt. Im siebten Stock eines Wohnhauses hatte ein Sofa, das auf einem Balkon stand, Feuer gefangen. Die Flammen griffen ins Wohnzimmer über.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die genaue Ursache ist nun zu klären. (cls)