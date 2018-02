Autos bei Brand eines Containers beschädigt

Beim Brand eines Abfallcontainers in der Calle Anselm Turmeda nahe der Innenstadt von Palma sind am frühen Samstagmorgen mehrere Autos beschädigt worden. Die Wagen waren neben dem brennenden Behälter geparkt. Anwohner hatten in der Früh die Feuerwehr verständigt und bereits selbst versucht, die Flammen zu löschen.

Ebenfalls kam es zu einem Containerbrand in Son Veri Nou. Die Polizei untersucht jetzt, ob ein Zusammenhang besteht und möglicherweise ein Brandstifter sein Unwesen treibt. (cze)