Das Wetter auf Mallorca bleibt unbeständig

Auch in den kommenden Tagen ist mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schauer auf Mallorca zu rechnen. Für Dienstag prognostiziert das spanische Wetteramt in der ersten Tageshälfte vereinzelt Regenfälle, ab Mittag klart der Himmel auf, es wird freundlicher. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad. In Küstennähe ist Vorsicht wegen starken Wellengangs geboten.

Am Mittwoch wird reichlich Sonne, blauer Himmel und milde Temperaturen von 15 Grad erwartet. Es weht ein Wind aus westlicher Richtung.

Ab Donnerstag ziehen wieder Regenwolken auf. Auch am Wochenende bleibt es unbeständig.

Die neue Woche startete mit Regenschauern, doch nach dem Morgen verzogen sich die Wolken weitestgehend. Das Thermometer zeigt bis zu 16 Grad an. Auch der Sonntag war durchwachsen von Regen- und Sonnenstunden. Besonders im Osten der Insel gingen viele Niederschläge nieder, in Porreres fielen 13,3, in Portocolom 11,8 Liter pro Quadratmeter. (cls)