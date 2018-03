Samstag heiter bis wolkig, Sonntag mit Schauern

Das Wochenende steht vor der Tür und die Temperaturen haben sich endlich wieder im frühlingshaft milden Bereich des Thermometers eingependelt. Was das Wetter angeht, steht Mallorca ein zweigeteiltes Wochenende ins Haus. Die gute Nachricht: wirklich kalt wird es nicht mehr.

Der Samstag beginnt mit einigen Schleierwolken, die sich im Tagesverlauf weitgehend verziehen. Dann wird es auf der Insel überwiegend sonnig, so dass Freizeitaktivitäten im Freien nichts im Weg steht. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 16 Grad in Cales de Mallorca und Campos, 17 Grad in Cala Major und am Flughafen Palma und 18 Grad in Muro und Pollença. Nachts sinkt das Quecksilber auf Werte um zehn Grad. Etwas milder bleibt es im Südosten.

Am Sonntag kann es grau werden auf der Insel. Die Sonne zeigt sich zwar hin und wieder aber deutlich seltener als in den Tagen zuvor. Aus dicken Wolken können immer wieder einzelne Schauer niedergehen, dabei verändern sich die Temperaturen aber kaum. Sowohl Samstag als auch Sonntag warnt das staatliche spanische Wetteramt Aemet mit Stufe Gelb vor hohen Wellen.

Die neue Woche beginnt mit einem durchwachsenen Montag. Ab Dienstag setzt sich aber überall die Sonne durch und das Wetter wird frühlingshaft stabil. (cze)