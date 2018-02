Sibirische Eiseskälte stattet Mallorca Kurzbesuch ab

Die Kaltfront aus dem Osten, die ganz Europa Schnee und Minusgrade beschert, lässt auf Mallorca das Quecksilber an diesem Dienstag nicht über 8 Grad steigen. Doch der Einbruch der Eiseskälte in Richtung Mittelmeer kann sich nach den Prognosen des balearischen Wetteramtes Aemet nicht allzulange halten. Bereits für Mittwoch werden wieder Höchstwerte von 15 Grad erwartet. Die kommenden Nachttemperaturen sinken indes erneut auf 6 bis 3 Grad. Im Tramuntana-Gebirge ist mit leichtem Nachtfrost zu rechnen. Am Donnerstag soll das Quecksilber sogar bis zur 18- oder gar 20-Grad-Marke steigen.

Nach dem sonnigen Montag startete Mallorca am Dienstag unter einem grauen Himmel in den Tag. Aus den Wolken kann stellenweise bis Mittwochabend Regen fallen, in höheren Lagen auch Schnee. Die Schneefallgrenze liegt für Dienstag und Mittwoch bei 400 Meter, Tendenz am Mittwochabend steigend. Für Dienstag wurde für die westlichen Tramuntana-Gemeinden wegen Schneefalls die niedrige Warnstufe Gelb ausgegeben.

Der Wetterumschwung von der Kälte weg hin zu frühlingshaften Temperaturen wird begleitet von der Änderung der Windrichtung. Der Wind dreht am Mittwoch von Nordost auf Südwest und führt dadurch mildere Luft heran. Am Donnerstag frischt er zunehmend auf, so dass wegen rauer See an der West-, Süd- und Ostküste Mallorca Warnstufe Gelb ausgegeben wurde.

Der Kälteeinbruch am Dienstag macht sich umso stärker bemerkbar, alldieweil am sonnigen Montag noch angenehme Frühlingstemperaturen erreicht worden waren, bei 15 Grad in Calvià und 14 Grad in Palma, Campos und Llucmajor ... (as)