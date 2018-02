Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter

Im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca sind am Donnerstag erneut Schneeflocken gefallen. Die Burg von Alaró erwachte am Morgen unter einer dünnen Schneeschicht, wie das Foto der Webcam von Balearsmeteo auf Twitter zeigt. Die Vekehrsbehörde sperrte die Tramuntana-Magistrale Ma-10 vom Abzweig bei Sa Calobra (km 29) bis zum Aussichtspunkt Mirador de Ses Barques (km 44,8) oberhalb von Sóller. Nach Angaben des balearischen Wetteramtes Aemet liegt die Schneefallgrenze am Donnerstag und Freitag bei 600 Meter.

Die Tiefstwerte betrugen in der Nacht in Palma 5 Grad, die Tageshöchstwerte werden am Donnerstag nicht über 12 Grad steigen. Das gilt tagsüber auch für Freitag. Allerdings soll die Nacht zum Freitag noch kälter ausfallen, bei 2 Grad in Palma. Stellenweise ist im Gebirge mit Nachtfrost zu rechnen.

In Palma startete der Donnerstag grau und regnerisch. Erst zum Samstag hin soll sich die Bewölkung wieder auflockern, werden die Tageswerte leicht steigen.

Wegen rauer See besteht am Donnerstag die Warnung der Risikostufe Gelb fort. Sie gilt für die gesamte West- und Nordküste, also von Estellencs über Pollença und Alcúdia bis nach Capdepera. (as)