Neue Kaltfront hat Mallorca im Griff

Die zur Wochenmitte angekündigte Kaltfront hat Mallorca am Mittwochmorgen mit Regen erreicht. Bis zum Wochenende kommen die Höchstwerte nicht über 12 oder 13 Grad hinaus, nachts sinkt die Quecksilbersäule auf 5 bis 4 Grad. Am Freitag und Samstag ist in den frühen Morgenstunden sogar stellenweise mit Nachtfrost zu rechnen, prognostizierte das balearische Wetteramt Aemet.

Nach dem Regen am Mittwochmorgen klart der Himmel bis zum Abend stellenweise wieder auf. In den kommenden Tagen überqueren dann immer wieder Wolkenfelder die Insel, aus denen Regen und Schnee fallen können. Die Schneefallgrenze, die für Mittwoch noch bei 800 Metern lag, sinkt am Donnerstag und Freitag auf 600 Meter. Der Wind weht insbesondere im Norden der Insel frisch aus nördlicher Richtung.

Das bringt auch das Meer in Wallung. Wegen rauer See wurde für Mittwoch und Donnerstag eine Warnung der Risikostufe Gelb ausgegeben. Sie gilt für die gesamte West- und Nordküste, also von Estellencs über Pollença und Alcúdia bis nach Capdepera. (as)