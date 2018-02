Zur Wochenmitte wird es auf Mallorca wieder kälter

Die Woche startet auf Mallorca bei bewölktem Himmel, und am Mittwoch rückt die nächste Kaltfront heran. Dann sinkt die Schneefallgrenze von 1200 auf 700 Meter, am Donnerstag sogar auf 600 Meter. Entsprechend wird der Wind aus nördlicher Richtung auffrischen, prognostizierte das balearische Wetteramt Aemet.

Die Wolkendecke über der Insel präsentiert sich in den kommenden Tagen mal aufgelockert, mal verdichtet. Stellenweise ist mit Nieselregen oder sogar lokalen Schauern zu rechnen, am Mittwoch können die Niederschläge auch in Hagel übergehen.

Die Höchstwerte betragen für Montag 15 und für Dienstag 16 bis 17 Grad (letzteres gilt für den Inselosten), von Mittwoch an sinken die Temperaturen, nachts ist dann im Gebirge mit Frost zu rechnen.

Der Wind weht zur Wochenmitte insbesondere im Norden stark, so dass wegen rauer See eine Warnung der Risikostufe Gelb ausgegeben wurde. Sie gilt für die gesamte West- und Nordküste, also von Estellencs über Pollença und Alcúdia bis nach Capdepera. (as)