Brand im Hotel Saratoga in Palma gelöscht

Im Hotel Saratoga an Palmas Flussmeile Paseo de Mallorca ist am Donnerstagmorgen von der Feuerwehr ein Brand gelöscht worden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten rund 20 Menschen in Sicherheit gebracht werden, sechs erlitten Rauchvergiftungen, zwei von ihnen wurden in einer Klinik behandelt.

Wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online berichtete, war der Brand in einem Stromkasten im Restaurant ausgebrochen. Die Flammen konnten rasch erstickt werden, doch die elektrische Installation ist beschädigt, so dass in dem Lokal kein Strom vorhanden ist.

Gutachter und Polizei ermitteln nun die Ursache des Brandes. Das Hotel Saratoga wird auch von vielen deutschen Palma-Urlaubern sowie Jazz-Fans wegen des Blue Jazz Clubs im Dachgeschoss besucht. (as)