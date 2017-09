Brand in Hotel-Spa in Port Adriano

Die Feuerwehr von Mallorca musste am Montag zu einem Einsatz in einem Luxushotel in Port Adriano (Calvià) ausrücken. Dort war am späten Nachmittag um kurz nach 18 Uhr im Spa-Bereich ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Als Vorsichtsmaßnahme wurde das gesamte Haus evakuiert. Die "Bomberos" konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. verletzt wurde niemand. (cze)