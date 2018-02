Hausbesitzer erschießt Einbrecher

Der Besitzer eines Landhauses in Porreres hat am Samstagmorgen zwei Einbrecher überrascht und einen von ihnen mit dem Schuss aus einem Gewehr schwer verletzt. Der Dieb ist am Mittag im Krankenhaus von Son Espases an einer Schusswunde im Bauch verstorben.

Wie die Ultima Hora unter Berufung auf die Guardia Civil berichtet, waren gegen zehn Uhr morgens zwei Männer in eine Finca in der Nähe des Friedhofes von Porreres eingebrochen. Dort wurden sie vom Besitzer überrascht. Dieser holte ein Jagdgewehr und schoss auf einen der Eindringlinge. Er verletzte ihn dabei schwer. Dem anderen gelang die Flucht.

Insgesamt handelte es sich anscheinend um vier Einbrecher, von denen zwei in die Finca einbrachen, zwei weitere draußen Schmiere standen. Die Guardia Civil durchkämmt derzeit die Gegend um Porreres mit einer Hundestaffel auf der Suche nach den Flüchtigen.

Die Bürgermeisterin des Ortes in der Inselmitte, Xisca Mora, hat sich sehr betroffen von den Vorkommnissen gezeigt. Ein Treffen mit Gemeindevertretern hat sie angesichts der dramatischen Ereignisse spontan unterbrochen.