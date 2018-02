Keine Unterkünfte für Saisonkräfte in Cala d'Or

In Cala d'Or an der Ostküste Mallorcas mangelt es an Unterkünften für Saisonbeschäftigte. Laut den Hoteliers platzen deswegen manche Arbeitsverträge. Teilweise müssen die neuen Mitarbeiter, die teilweise vom Festland oder aus dem Ausland anreisen, auch in Regionen versetzt werden, wo das Mietangebot größer ist.

Die PSOE-Opposition im Gemeinderat verlangt von Bürgermeister Llorenç Galmés (PP) nun, dass als Notmaßnahme Wohnungen angemietet werden, um mehr Zimmer zur Verfügung stellen zu können. Längerfristig werden mehr öffentliche Wohnbauprojekte gefordert. (mic)