Mietpreise in Calvià sind um 20 Prozent gestiegen

Calvià befindet sich in der Top 10 der am schnellsten wachsenden Gemeinden Spaniens was die Mietkosten betrifft. In den vergangenen zwei Jahren zogen dort die Preise für Mietwohnungen und -häuser um 20 Prozent an. Das hat das Immobilienportal Fotocasa in einem Bericht veröffentlicht.

Für 100 Quadratmeter Wohnraum sind in der Gemeinde im Südwesten Mallorcas mittlerweile 1309 Euro zu bezahlen. Der Quadratmeterpreis ist auf 13,09 Euro geklettert.

Im landesweiten Durchschnitt haben sich die Mietpreise um 8,9 Prozent verteuert. Pro Quadratmeter Wohnfläche müssen Mieter in Spanien mit 10,12 Euro rechnen. Am meisten stiegen die Mietpreise in Alboraya (Valencia), Aldaia (Valencia), Rincón de la Victoria (Málaga) und Lucena (Córdoba). Noch teurer als Calvià ist es in Madrid, Sitges, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Gavà und Barcelona zu wohnen. (cls)