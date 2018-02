Tipp zum Wochenende: Auf Mallorca den Samstag nutzen

Wer an diesem Wochenende Freizeitaktivitäten auf Mallorca plant, wird mit dem Samstag besser bedient sein als mit dem Sonntag. Denn dann bezieht sich der Himmel, stellenweise fällt Regen. Grau und nieselig soll es auch am Montag weitergehen, prognostiziert das balearische Wetteramt Aemet. In den Morgenstunden ist zudem mit Nebel zu rechnen.

Am Samstag liegen die Höchstwerste bei 17 Grad, der Himmel ist weitgehend frei und sonnig, gegen Nachmittag ziehen jedoch Schleierwolken auf, gegen Abend bedeckt sich der Himmel vollständig. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Sonntag betragen 9 bis 11 Grad. Der Wind weht aus Ost. Am Sonntag geben die Tagestemperaturen leicht nach, bleiben aber nachts weitgehend stabil. Der Wind dreht auf Nord und frischt zum Montag weiter auf.

Weitgehend frühlingshaft hatte sich Freitagmorgen auf Mallorca präsentiert. Bei leichtem Südwind wurden für den Tag Höchstwerte von 18 Grad in Palma und 19 Grad in Sa Pobla im Norden der Insel erwartet. (as)