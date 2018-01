Teilweiser Leerstand in der Olivar-Markthalle

Die Olivar-Markthalle im Herzen der Inselhauptstadt Palma hat derzeit mehrere leerstehende Stände zu beklagen. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, stehen im Moment einige Verkaufsposten in der Fischhalle zur Vermietung oder Verpachtung. Der Chef des "Mercat", Juan Carlos Moll, beruhigt: "Dass die Stände leerstehen hat nichts mit einem Einbruch der Verkaufszahlen zu tun, es ist purer Zufall."

Einige der bisherigen Standbesitzer seien in Rente gegangen, an anderer Stelle soll aus einer klassischen Verkaufsbude ein Pintxos-Lokal werden. "Die Markthalle erfreut sich bester Gesundheit", so Moll. (cze)