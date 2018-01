Mann stürzt an Hausfassade in die Tiefe: tot

Ein Hausbewohner ist am Montag beim Abseilen vom Dach seines Wohnhauses in Palma de Mallorca in die Tiefe gestürzt und dabei tödlich verunglückt. Er hatte zuvor auf der Dachterrasse Wäsche zum Trocknen aufgehängt und dabei festgestellt, dass er seinen Schlüssel in der Wohnung vergessen hatte.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora unter Berufung auf Polizeiquellen vor Ort online berichtete, war der 41 Jahre alte Mann offenbar auf die Idee gekommen, vom Dach aus an einem Seil in seine fünf Meter tiefer gelegene Wohnung in den sechsten Stock hinabzuklettern, wo ein Fenster offenstand. Bei dieser Aktion riss das Seil. Die Notärzte konnten nur noch den Tod des Spaniers feststellen. (as)