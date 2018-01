Müllstreit rund um den Torrent de Pareis beigelegt

Schluss mit den Müllbergen im Mündungsgebiet des Torrent de Pareis an der Nordwestküste von Mallorca: Nach monatelangen Verhandlungen haben sich nun die Balearen-Regierung und das Rathaus von Escorca auf einen Kompromiss geeinigt, um dort die Abfälle zu entsorgen.

Die balearische Naturschutzbehörde Ibanat wird an den Picknickplätzen wieder Behälter aufstellen und den Müll eigenständig fortschaffen, die Gemeinde wiederum will Abfallbehälter für Recycling-Müll wie Altglas, Papier und Verpackungsmaterialien installieren.

Vor etwa einem Jahr hatte Ibanat die Abfallbehälter abgebaut. Die Nutzer der Freizeitplätze sollten dazu gebracht werden, ihren Müll mit nach Hause zu nehmen und dort zu entsorgen. Doch viele Besucher warfen ihn stattdessen in die Behälter der Gemeinde, diese hatte dadurch viel höhere Kosten und schaffte die Behälter darum ganz ab. So blieben die Abfälle in dem pittoresken Tal, das täglich Urlauber, Touristen und Wanderer anlockt, liegen und verschandelten so die Landschaft; letztlich, weil viele Besucher keine Lust hatten, die Reste ihrer Picknick-Verpackungen wieder mitzunehmen. (as)