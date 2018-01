Riesen-Kran aus Deutschland an Playa de Palma im Einsatz

Mit einer maximalen Reichweite von 32 Metern gehört der Kran, der in diesen Tagen an der Playa de Palma im Einsatz ist, zu den großen seiner Art. Das mallorquinische Unternehmen, das gerade im Auftrag des Hotelkonzerns Riu das Hotel Playa Park abreißt, hat das schwere Gerät extra aus Deutschland kommen lassen und dafür die stolze Summe von 900.000 Euro bezahlt, berichtet die Tageszeitung Ultima Hora.

Die Abrissarbeiten haben Mitte Dezember begonnen und werden noch bis weit in den Februar hinein andauern. Es ist der erste Abriss eines Hotels an der Playa de Palma zu dem Zweck, an derselben Stelle ein neues Hotel zu bauen.

Die mallorquinische Hotelkette Riu plant den Bau eines Viersterne-Hauses mit 475 Zimmern. Die Baukosten sollen sich auf 32 Millionen Euro belaufen. Die Einweihung ist für Sommer 2019 geplant. (jm)