Leichenfund in Capdepera: Ist es der vermisste Deutsche?

In Capdepera ist in einem engen Hohlraum für Wasserleitungen der Körper eines offenbar bereits vor Monaten gestorben Mannes entdeckt worden. Die Polizei ermittelt, ob es sich dabei um den seit August vermissten deutschen Koch Kai Palma handelt könnte, berichtet die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Freitag.

Die Leiche war am Donnerstagmorgen im Erdgeschoss eines Reihenhauses in der Cala Lliteres bei Capdepera gefunden worden. Offenbar hatte ein Gebäudewart die Anlage überprüft. In einem engen Schacht im Bereich einer Garage stieß der Mann auf ein mysteriöses Bündel und alarmierte die Polizei.

Beamte der Kriminalpolizei riegelten den Bereich weiträumig ab, um den Toten zu bergen und um Beweismittel zu suchen. Die Leiche befand sich in zusammengekrümmt in dem Hohlraum. Die Bekleidung stimmte den Angaben zufolge mit der des vermissten Kochs überein. Der 28-jährige hatte im Hochsommer 2017 seinen Arbeitsplatz plötzlich verlassen und war seitdem spurlos verschwunden. Endgültige Sicherheit solle ein DNA-Test bringen, dessen Ergebnis noch aussteht.

Vor Ort konnten die Kriminalbeamten an dem stark verwesten Körper des Mannes keine Anzeichen von Gewalteinwirkung erkennen, hieß es weiter. Nun soll eine Obduktion durch Gerichtsmediziner die genaue Todesursache klären und auch herausfinden, wie der Mann in den Hohlraum gelangte.

Bei dem Toten wurden den Angaben zufolge keine Ausweisdokumente gefunden. Die laufenden Ermittlungen sind für geheim erklärt worden. (as)