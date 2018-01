Hündin aus Brunnenschacht gerettet

Mallorcas Feuerwehr hat in der Nähe von Peguera einen Hund aus einem Brunnenschacht gerettet. Die Besitzerin des Hundes namens "Amiga" hatte zuvor die Feuerwehr alarmiert.

Offenbar hatte die Hündin eine Ziege verfolgt und war dabei mehrere Meter tief in den Brunnenschacht gestürzt. Glück im Unglück: Am Grund befand sich Wasser, das den Sturz möglicherweise abdämpfte. Allerdings bestand auch die Gefahr, dass das Tier ertrinken könnte, daher rückte das Rettungsteam unmittelbar nach Eingang des Notrufes aus.

Vor Ort band sich ein Feuerwehrmann ein an einem Baum befestigtes Seil mit einem Karabinerhaken an seinem Bauchgurt fest und ließ sich in den Schacht hinab. Obwohl das Tier sehr nervös war, gelang die Rettung problemlos und es konnte unverletzt an die Oberfläche gebracht werden.