Durchwachsenes Wochenendwetter auf Mallorca

Am Wochenende erwartet Mallorca ein Sonne-Wolken-Mix, vereinzelt sind Schauer möglich. Am Samstag erreichen die Temperaturen bis zu 15 Grad, nachts liegen sie zwischen 0 und 4 Grad. Besonders in der zweiten Tageshälfte ziehen vermehrt Wolken auf. Es weht ein Wind aus südlicher Richtung.

Der Sonntag beginnt mit Schauern, die bis in den Nachmittag andauern können. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 90 Prozent. Nur vereinzelt lässt sich die Sonne blicken. Das Thermometer zeigt zwischen 15 Grad tagsüber und 7 Grad in der Nacht.

Die neue Woche startet ebenfalls mit einem bewölkten Himmel und Temperaturen bis zu 17 Grad.

Am Freitag waren es im Osten der Insel mit 15 Grad am mildesten, ansonsten waren Tageshöchstwerte von 11 bis 14 Grad prognostiziert. Es wehte eine leichte Brise. (cls)