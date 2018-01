Kalt-grauer Wochenstart auf Mallorca

Der Kälteeinbruch, der sich bereits am Sonntag auf Mallorca bemerkbar gemacht hatte, beschert der Insel am Montag Höchstwerte bis 14 Grad. In der Nacht sank das Quecksilber auf 5 Grad. Die Woche startet mit einem bedeckten Himmel aus dem stellenweise Regen fallen kann. Am Dienstag steigen die Temperaturen wieder leicht an. In der kommenden Nacht liegen die Tiefstwerte bei 8 bis 10 Grad. Tagsüber werden Höchstwerte bis 17 Grad erwartet.

Der regnerische Sonntag verteilte seine Niederschläge höchst unterschiedlich auf der Insel: In Manacor wurden 16,2 Liter pro Quadratmeter registriert. In Colònia de Sant Pere fielen über 14 Liter, in Campos, Lluc und Muro waren es jeweils über 13 Liter.

Am Airport Palma wurden 6,4 Liter Regen pro Quadratmeter verzeichnet. Mit fünf Litern pro Quadratmeter erhielt Llucmajor hingegen relativ wenig Niederschlag. (as)