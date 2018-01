Auto in Andratx wird Raub der Flammen

Aufregung im Dorfzentrum von Andratx am Montagmittag: Während einer Fahrt mit seinem Wagen stellt ein Mann Probleme am Motor fest. Er hält an, kann den Motor aber nicht abstellen. Er ruft einen Techniker, doch bevor der eintrifft, fängt der Motor an zu brennen.

Am Ende konnte selbst die Feuerwehr nicht verhindern, dass das Auto zu einem Raub der Flammen wurde. Sie sorgte jedoch dafür, dass die Flammen keine größeren Schäden an den angrenzenden Gebäuden anrichteten.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora online weiter berichtete, war die Ursache für den Motorbrand nicht geklärt. (as)