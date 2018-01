Laster verliert Ladung an Autobahnausfahrt

Unfall am Verkehrskreisel der Autobahnausfahrt Puigpunyent in Palma. Foto: Youtube: Ultima Hora

Ein Schwertransporter hat am Samstagmorgen bei der Ausfahrt der Ringautobahn von Palma in Richtung Puigpunyent seine Ladung an Baumaterialien verloren. Die Zementsäcke und Blocksteine stürzten auf die Fahrbahn des angeschlossenen Verkehrskreisels in Fahrtrichtung der Gewerbegebiete Can Valero uns Son Valentí, wo sich auch die Redaktion des Mallorca Magazins befindet.

Dank des Feiertages bildeten sich kaum Staus. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Die Straßenmeisterei war mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Auf dem Lastwagen war beim Durchfahren des Verkehrskreisels ein Teil der Ladung verrutscht und vom Fahrzeug gefallen. (as)