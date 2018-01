Mallorca-Eisenbahn bis Ende des Jahres komplett elektrisch

Mit einem großen Johann-Strauss-Konzert startet das Auditorium in Palma in das neue Jahr. Natürlich erklingen die bekanntesten Melodien des Walzer- und Operettenkönigs, wie der Kaiserwalzer, An der schönen blauen Donau .... Es spielt das Strauss Festival Orchestra, es tanzt das Strauss Festival Ballett Ensemble.