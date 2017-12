Frau trieb tot im Wasser vor Club de Mar

Die Guardia Civil hat am Samstagnachmittag die Leiche einer Frau aus dem Wasser gezogen. Sie trieb leblos in der Nähe des Club de Mar in Palma.

Laut Polizeiangaben kamen die Frau und ihr Ehemann in den frühen Morgenstunden auf einer Yacht an, die in der Nähe des Paseo Marítimo vor Anker lag. Beide legten sich zunächst schlafen. Als der Brite später erwachte, war seine Frau bereits verschwunden. Er meldete sie als vermisst.

Die Guardia Civil sichtete die Videoaufnahmen der Yacht. Darauf ist zu sehen, dass die Britin ohne Fremdeinwirkung von Bord fiel, berichtet die mallorquinischen Tageszeitung Ultima Hora. Derzeit gehen die Ermittler somit von einem Unfall aus. Doch die Ergebnisse der Autopsie stehen noch aus, die Ermittlungen laufen. (cls)